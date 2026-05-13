Balade gourmande – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:30 – 12:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 3,50 € (moins de 12 ans) 14 € (tarif plein) / 9 € (réduit) / 3,50 € (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Du quartier du Château à la Place Royale, ce parcours est un savoureux mélange de partage, de rencontres, d’histoire des lieux et de spécialités gourmandes de la ville. C’est entre terre et mer que Nantes a fondé son savoir-faire si singulier, des voyages de commerce du 17e siècle au développement industriel du 19e siècle, à son fleuve riche en ressources.Et parce que le goût du voyage, c’est aussi l’exploration culinaire, il sera possible de déguster des produits nantais incontournables proposés dans une sélection de commerce. Durée : 2hLieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide et selon commerces (réservation auprès de l’équipe d’accueil)

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



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