Balade Greeters Sur les traces des pionniers de la Nouvelle France Saint-Cosme-en-Vairais
Balade Greeters Sur les traces des pionniers de la Nouvelle France Saint-Cosme-en-Vairais vendredi 15 mai 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Balade Greeters Sur les traces des pionniers de la Nouvelle France
Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-06-07 2026-07-13 2026-08-09 2026-09-06
Passionnée de patrimoine, de vie sociale, de nature et de botanique, Yvette s’intéresse aussi à l’évolution des sociétés.
Au cours de cette balade de 2h environ, Yvette évoque l’immigration cosméenne vers la Nouvelle France au XVIIIème siècle à travers un parcours de lieux témoins.
Rdv à 10h, place Saint Damien à St Cosme en Vairais (entrée par la rue des écoles, à l’arrière du Centre Culturel Atlantis).
Inscriptions nécessaires à l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 car les places sont limitées Gratuit. .
Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Passionate about heritage, social life, nature and botany, Yvette is also interested in the evolution of societies.
L’événement Balade Greeters Sur les traces des pionniers de la Nouvelle France Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Maine Saosnois
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