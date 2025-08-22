SENTIER D’INTERPRÉTATION « PATRIMOINE AGRAIRE, PATRIMOINE DE L’EAU » Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Un sentier pour, à la fois, se dépenser et profiter du patrimoine local !
+33 2 43 97 60 63
English :
A trail to both exercise and enjoy the local heritage!
Deutsch :
Ein Pfad, auf dem man sich auspowern und gleichzeitig das lokale Erbe genießen kann!
Italiano :
Un percorso per fare esercizio fisico e godere del patrimonio locale!
Español :
Un sendero para hacer ejercicio y disfrutar del patrimonio local
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par eSPRIT Pays de la Loire