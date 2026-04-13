Balade guidée au crépuscule sur le plateau de Gergovie, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Balade guidée au crépuscule sur le plateau de Gergovie Samedi 23 mai, 19h30 Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Tarif plein 9 € / Tarif réduit 7 € / Gratuit pour les moins de 6 ans – Sur réservation – Départ de la visite au Parking P2 – Circuit d’environ 3 km à pied, sans difficulté (prévoir une lampe de poche et des chaussures adaptées à la marche)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Quand la nuit tombe et que le silence se fait, venez découvrir le site de Gergovie sous une autre lumière à travers une visite guidée inédite. Durant cette balade au crépuscule inédite pour la Nuit des musées, vous pourrez parcourir les incontournables du plateau de Gergovie et ses tout nouveaux supports de médiation.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’oppidum de Gergovie est protégé au titre des monuments historiques

Quand la nuit tombe et que le silence se fait, venez découvrir le site de Gergovie sous une autre lumière à travers une visite guidée inédite. Durant cette balade au crépuscule inédite pour la Nuit…

© Elise Pouchelet, Musée de Gergovie