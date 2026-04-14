Balade guidée et chantée au crépuscule sur le plateau de Gergovie, Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Balade guidée et chantée au crépuscule sur le plateau de Gergovie Samedi 13 juin, 20h00 Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

RDV sur le parking P2, à proximité des tables de pique-nique. Circuit de 3 km, sans difficultés. Chapeau, crème solaire, bouteille d’eau, coupe-vent, et lampe de poche conseillés. Repli au musée en cas d’intempéries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Des mélodies traditionnelles seront chantées par le trio féminin « La Mécanique des Songes » au fil des traces de la bataille de Gergovie. Entre citations de César et découvertes archéologiques, les médiateurs feront une lecture panoramique des paysages au crépuscule.

Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie Plateau de Gergovie La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 http://www.musee-gergovie.fr https://www.facebook.com/museegergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/?hl=fr;https://www.linkedin.com/company/musee-gergovie/?original_referer= [{« type »: « link », « value »: « http://www.musee-gergovie.fr »}] Le Musée de Gergovie vous accueille sur le lieu de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la guerre des Gaules. Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif.

L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours vous entraîne aussi dans l’histoire des Gaulois en Auvergne et au cœur des origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Présence de 3 parkings sur le plateau de Gergovie, dont le parking P3 à proximité du musée

Des mélodies traditionnelles seront chantées par le trio féminin « La Mécanique des Songes » au fil des traces de la bataille de Gergovie. Entre citations de César et découvertes archéologiques, les…

© Musée de Gergovie