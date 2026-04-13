Balade guidée sur l’histoire du Camp des Bretons de la guerre de 1870, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Balade guidée sur l’histoire du Camp des Bretons de la guerre de 1870 Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

20 places maximum, Plein tarif : 3.00 €, Enfant -12 ans : gratuit, Port gilet fluorescent et chaussures de marche conseillés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Le samedi 23 mai, à 14 h, le Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON de Conlie organise la première édition 2026 de ses « Balades en histoire » guidées par Laurent Cargouët.

Tout en faisant parcourir et découvrir ce que furent le site de ce camp et son organisation, il évoquera les grandes lignes de son histoire.

Petit retour en 1870… Pour combattre et repousser l’armée prussienne, Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur du gouvernement de Défense nationale, décide de constituer des troupes. Le général Émile de Kératry est alors chargé de lever une armée de volontaires bretons. Il choisit Conlie comme site. Ainsi, d’octobre 1870 à janvier 1871, un gigantesque campement – situé sur les terres au milieu desquelles se trouve aujourd’hui implanté le musée – accueillera plus de 50 000 Bretons (certaines sources avancent même le chiffre de 80 000). Mais ces milliers d’hommes ne recevront quasiment ni armes ni instruction militaire…

Balade de 4,5 km. Le port d’un gilet de sécurité fluorescent est conseillé.

Lieu de départ : Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Le Camp (route de Sillé-le-Guillaume), 72240, CONLIE

Contact : 02 43 29 39 49 ou 02 43 20 90 35 / Courriel : musee.bellon@conlie.fr

Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Le Camp, 72240, Conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire 0243293949 https://www.conlie.fr/vie-%20associative-et-culturelle/musee-roger-bellon/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572261301 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 29 39 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 20 90 35 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bellon@conlie.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.bellon@conlie.fr »}] Le Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON est l’un des premiers en France dédié exclusivement au plus important conflit de l’histoire de l’humanité.

Ouvert à Conlie en 2001, son histoire débute dans les années 1960. Roger BELLON, un Sarthois témoin des violents combats de la libération, décide d’ouvrir chez lui son musée.

Uniformes, armes, objets de la vie quotidienne, plongent le visiteur dans la période 1939 – 1945. Au total, les vitrines présentent plus de 2 000 objets historiques.

L’originalité du musée de Roger BELLON est l’exposition de plus d’une cinquantaine de sculptures sur bois réalisées par le fondateur du musée entre les années 1950 et 1990. Présence d’un parking / Ligne TER Le Mans – Laval

Le samedi 23 mai, à 14 h, le Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON de Conlie organise la première édition 2026 de ses « Balades en histoire » guidées par Laurent Cargouët.

©Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON