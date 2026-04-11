Concours de pétanque Conlie
Concours de pétanque Conlie vendredi 8 mai 2026.
Conlie
Concours de pétanque
Conlie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Concours de pétanque organisé par Passion Pétanque Conlinoise
Ouvert à tous
début des jeux à 14h aux terrains de pétanque Rue de Gaucher à Conlie
En triplette
Engagement 15€ par éguipe .
Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 46 65 01 14
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English :
L’événement Concours de pétanque Conlie a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sillé-Le-Guillaume
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