Conlie

Concours de pétanque

Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Concours de pétanque organisé par Passion Pétanque Conlinoise

Ouvert à tous

début des jeux à 14h aux terrains de pétanque Rue de Gaucher à Conlie

En triplette

Engagement 15€ par éguipe .

Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 46 65 01 14

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English :

L’événement Concours de pétanque Conlie a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sillé-Le-Guillaume