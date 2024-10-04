Circuit de Vinay Conlie Sarthe

Circuit de Vinay Conlie Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit de Vinay

Circuit de Vinay 72240 Conlie Sarthe Pays de la Loire

Distance : 10700.0

Faîtes une halte au vieux lavoir du 19ème siècle, passez devant la mairie en pierres de Bernay, profitez du joli point de vue à Vinay et découvrez l’église St Vigor du 12ème siècle.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Stop off at the old 19th-century washhouse, pass by the Bernay stone town hall, enjoy the lovely view at Vinay and discover the 12th-century church of St Vigor.

Deutsch :

Machen Sie Halt am alten Waschhaus aus dem 19. Jahrhundert, gehen Sie am Rathaus aus Bernay-Steinen vorbei, genießen Sie den schönen Aussichtspunkt in Vinay und entdecken Sie die Kirche St Vigor aus dem 12.

Italiano :

Fermatevi all’antico lavatoio del XIX secolo, passate davanti al municipio in pietra di Bernay, godetevi le belle vedute di Vinay e scoprite la chiesa di St Vigor del XII secolo.

Español :

Deténgase en el antiguo lavadero del siglo XIX, pasee junto al ayuntamiento de piedra de Bernay, disfrute de las bonitas vistas de Vinay y descubra la iglesia de San Vigor, del siglo XII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire