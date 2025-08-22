Circuit de Verniette Conlie Sarthe

Circuit de Verniette

Circuit de Verniette 72240 Conlie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Verniette Sa chapelle romane est classée monument historique en 1946 pour ses peintures murales représentant notamment le martyre de Saint-Laurent et de Saint-Jean-Baptiste.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Verniette: Its Romanesque chapel was listed as a historic monument in 1946 for its murals depicting the martyrdom of Saint-Laurent and Saint-Jean-Baptiste.

Deutsch :

Verniette: Seine romanische Kapelle wurde 1946 wegen ihrer Wandmalereien, die u. a. das Martyrium von Saint-Laurent und Saint-Jean-Baptiste darstellen, zum historischen Denkmal erklärt.

Italiano :

Verniette: la sua cappella romanica è stata dichiarata monumento storico nel 1946 per le sue pitture murali raffiguranti il martirio di Saint-Laurent e Saint-Jean-Baptiste.

Español :

Verniette: su capilla románica fue declarada monumento histórico en 1946 por sus pinturas murales que representan el martirio de San Lorenzo y San Juan Bautista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-04 par eSPRIT Pays de la Loire