Conlie

Brocante du Comité des Fêtes de Conlie

Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Conlie.

Allée du plan d’eau

Restauration et buvette sur place

Inscriptions au 02.43.20.78.58 ou 06.11.59.68.20

Mail: annickchevallier@orange.fr .

Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire annickchevallier@orange.fr

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English :

L’événement Brocante du Comité des Fêtes de Conlie Conlie a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Sillé-Le-Guillaume