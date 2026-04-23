Brocante du Comité des Fêtes de Conlie Conlie
Brocante du Comité des Fêtes de Conlie Conlie dimanche 10 mai 2026.
Conlie
Brocante du Comité des Fêtes de Conlie
Conlie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Conlie.
Allée du plan d’eau
Restauration et buvette sur place
Inscriptions au 02.43.20.78.58 ou 06.11.59.68.20
Mail: annickchevallier@orange.fr .
Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire annickchevallier@orange.fr
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English :
L’événement Brocante du Comité des Fêtes de Conlie Conlie a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Sillé-Le-Guillaume
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