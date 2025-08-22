Circuit de la forêt Conlie Sarthe

Circuit de la forêt

Circuit de la forêt 72240 Conlie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

En traversant la forêt, vous serez surpris d’apercevoir une petite chapelle au bord de la route. Il s’agit de la chapelle de la Vierge Siméon du 19ème siècle.

English :

As you drive through the forest, you’ll be surprised to see a small chapel at the side of the road. It’s the 19th-century chapel of the Virgin Simeon.

Deutsch :

Wenn Sie durch den Wald fahren, werden Sie überrascht sein, eine kleine Kapelle am Straßenrand zu sehen. Es handelt sich um die Kapelle der Jungfrau Simeon aus dem 19.

Italiano :

Attraversando la foresta, sarete sorpresi di vedere una piccola cappella sul ciglio della strada. Si tratta della cappella della Vergine Simeone, risalente al XIX secolo.

Español :

Al atravesar el bosque, se sorprenderá al ver una pequeña capilla junto a la carretera. Se trata de la capilla de la Virgen Simeón, del siglo XIX.

