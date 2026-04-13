Visite guidée nocturne retraçant l’invasion de la France par la Wehrmacht en mai 1940, Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON, Conlie

Visite guidée nocturne retraçant l’invasion de la France par la Wehrmacht en mai 1940 Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Sarthe

15 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Pour la première fois, le Musée de la 2ème Guerre Mondiale – Roger BELLON participe à la Nuit européenne des musées en ouvrant ses portes en nocturne. Pendant 30 minutes, avec un guide, le visiteur replonge en mai 1940 pour découvrir l’invasion de la France par l’armée allemande.

3 créneaux : 19 h, 20 h et 21 h. Visite de 30 minutes. 15 personnes maximum par créneau.

Réservation : 02 43 29 39 49 ou 02 43 20 90 35. Courriel : musee.bellon@conlie.fr

Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON Le Camp, 72240, Conlie Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire 0243293949 https://www.conlie.fr/vie-%20associative-et-culturelle/musee-roger-bellon/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063572261301 [{« type »: « phone », « value »: « 0243293949 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243209035 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bellon@conlie.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.bellon@conlie.fr »}] Le Musée de la 2ème Guerre mondiale – Roger BELLON est l’un des premiers en France dédié exclusivement au plus important conflit de l’histoire de l’humanité.

Ouvert à Conlie en 2001, son histoire débute dans les années 1960. Roger BELLON, un Sarthois témoin des violents combats de la libération, décide d’ouvrir chez lui son musée.

Uniformes, armes, objets de la vie quotidienne, plongent le visiteur dans la période 1939 – 1945. Au total, les vitrines présentent plus de 2 000 objets historiques.

L’originalité du musée de Roger BELLON est l’exposition de plus d’une cinquantaine de sculptures sur bois réalisées par le fondateur du musée entre les années 1950 et 1990. Présence d’un parking / Ligne TER Le Mans – Laval

Pour la première fois, le Musée de la 2ème Guerre Mondiale – Roger BELLON participe à la Nuit européenne des musées en ouvrant ses portes en nocturne. Pendant 30 minutes, avec un guide, le visiteur …

©Musée de Conlie