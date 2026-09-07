Balade historique dans le Village de Saint-Priest, Eglise du Village de Saint-Priest, Saint-Priest

Informations pratiques

Balade historique dans le Village de Saint-Priest Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise du Village de Saint-Priest Rhône

Renseignements : 06 14 59 36 70 / cercle@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite commentée des principaux aspects du Village de Saint-Priest, depuis le Château et l’église à travers la Grande Rue jusqu’aux vieux quartiers du Payet et de Montferras, sous la conduite de l’association le Cercle Iulius Victor. Départ depuis l’Eglise du Village, place Louis Favard.

Eglise du Village de Saint-Priest 1, place Louis Favard 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Village Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Une visite commentée des principaux aspects du Village de Saint-Priest, depuis le Château et l’église à travers la Grande Rue jusqu’aux vieux quartiers du Payet et de Montferras, sous la conduite de…

Ville de Saint-Priest