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Balade historique dans le Village de Saint-Priest, Eglise du Village de Saint-Priest, Saint-Priest

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du Village de Saint-Priest · Saint-Priest

Balade historique dans le Village de Saint-Priest, Eglise du Village de Saint-Priest, Saint-Priest

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise du Village de Saint-Priest
Adresse
1, place Louis Favard 69800 Saint-Priest
Ville
69800 Saint-Priest
Département
Rhône
Tarif
Renseignements : 06 14 59 36 70 / cercle@free.fr

Balade historique dans le Village de Saint-Priest Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise du Village de Saint-Priest Rhône

Renseignements : 06 14 59 36 70 / cercle@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite commentée des principaux aspects du Village de Saint-Priest, depuis le Château et l’église à travers la Grande Rue jusqu’aux vieux quartiers du Payet et de Montferras, sous la conduite de l’association le Cercle Iulius Victor. Départ depuis l’Eglise du Village, place Louis Favard.

Eglise du Village de Saint-Priest 1, place Louis Favard 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Village Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Une visite commentée des principaux aspects du Village de Saint-Priest, depuis le Château et l’église à travers la Grande Rue jusqu’aux vieux quartiers du Payet et de Montferras, sous la conduite de…

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