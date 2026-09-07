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Le quiz des images, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saint-Priest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand
Adresse
Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest
Ville
69800 Saint-Priest
Département
Rhône
Tarif
A partir de 12 ans

Le quiz des images Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Rhône

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un quiz rempli de questions relatives à l’image et à la photographie : pixels, logiciels, tailles d’image, etc. 40 questions vous attendent, avec une touche humoristique dans une ambiance chaleureuse.

Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saint-priest.fr »}]
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