Le quiz des images, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest

Informations pratiques

Le quiz des images Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Rhône

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un quiz rempli de questions relatives à l’image et à la photographie : pixels, logiciels, tailles d’image, etc. 40 questions vous attendent, avec une touche humoristique dans une ambiance chaleureuse.

Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saint-priest.fr »}]

Journées européennes du patrimoine