Le quiz des images, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saint-Priest
Informations pratiques
Le quiz des images Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Rhône
A partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Un quiz rempli de questions relatives à l’image et à la photographie : pixels, logiciels, tailles d’image, etc. 40 questions vous attendent, avec une touche humoristique dans une ambiance chaleureuse.
Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saint-priest.fr »}]
Journées européennes du patrimoine
À voir aussi à Saint-Priest (Rhône)
- Venez découvrir le campus de formation de SNCF Réseau à Lyon Saint Priest!, Campus SNCF Réseau, Saint-Priest 19 septembre 2026
- Visite guidée du Conservatoire de Musique et de Théâtre, Conservatoire de Musique et de Théâtre de Saint-Priest, Saint-Priest 19 septembre 2026
- Artothèque Expo’Commerces, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest 19 septembre 2026
- TCL – Centre de maintenance Tramway de Saint-Priest : dans les coulisses des lignes de tramways, Centre de maintenance tramway de Saint-Priest, Saint-Priest 19 septembre 2026
- Exposition « De mon point de vue », Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest 19 septembre 2026