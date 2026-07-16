Balade historique dans les pas des magistrats financiers, Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Balade historique dans les pas des magistrats financiers Samedi 19 septembre, 09h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Envoyez un mail comportant l’identité des personnes à inscrire, l’horaire souhaité (9h ou 10h) et un numéro de portable. Vous serez recontactés pour finaliser l’inscription. Le lieu précis de départ vous sera alors indiqué. Se munir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Saviez-vous qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, les magistrats financiers occupaient une place majeure à Montpellier ? Qu’ils ont alors bâti ou aménagé de beaux hôtels particuliers et autres folies ? C’est à une immersion dans cette histoire que convie cette balade proposée par les magistrats financiers, les vérificateurs et personnels de la CRC Occitanie d’aujourd’hui. Elle vous entraînera à la rencontre des anciens magistrats… Elle s’aventurera dans leurs anciens lieux de vie et de travail… Elle vous fera même entendre leurs mots, faisant revivre un instant un monde que la Révolution française est venue balayer.

Deux départs de visites : à 9h et 10h.

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ [{« type »: « email », « value »: « occitanie-communication@crtc.ccomptes.fr »}] Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Saviez-vous qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, les magistrats financiers occupaient une place majeure à Montpellier ? Qu’ils ont alors bâti ou aménagé de beaux hôtels particuliers et autres folies ? à à…

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