Mauges-sur-Loire

Balade Historique et Gourmande à Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir AUTREMENT l’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction à Saint-Florent-le-Vieil !

C’est un des hauts lieux des Guerres de Vendée Saint Florent le Vieil ! Partez sur les traces de Cathelineau, D’Elbée ou encore Bonchamps dans cette Petite Cité de Caractère avec la visite du village et de l’abbatiale. La journée s’achèvera au Musée des Guerres de Vendée où sera servi un verre de l’amitié.

Une visite passionnante et commentée à réserver sans tarder.

Déjeuner inclus, La partie gourmande se déroule dans une salle située près de la chapelle St Charles dite Cathelineau (avec un traiteur local).

Sur réservation uniquement.

Intervenants Equipe du Musée de Saint-Florent-le-Vieil.

Cette balade fait partie d’un programme global de 9 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 19 48 97 bhglesmauges@gmail.com

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English :

Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction in Saint-Florent-le-Vieil!

L’événement Balade Historique et Gourmande à Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges