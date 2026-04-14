Balade historique et paysagère, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Balade historique et paysagère 6 et 7 juin Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Balade historique et paysagère

Partez à la découverte de l’un des derniers exemples de jardin pittoresque encore conservé en Europe, où la nature sublimée par la main de l’homme est reine. Faites connaissance avec le marquis de Laborde, le commanditaire fortuné, François-Joseph Bélanger, l’architecte qui transforma la physionomie du parc, et Hubert Robert, le peintre qui modela la nature comme on peint un tableau.

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« type »: « phone », « value »: « 01.64.94.99.10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}] Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Balade commentée historique et paysagère

©Alexis Harnichard