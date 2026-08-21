Balade : immersion dans un authentique conte albigeois du XIXème siècle, Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Balade : immersion dans un authentique conte albigeois du XIXème siècle Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sur réservation. Limité à 40 personnes – non accessible aux personnes à mobilité réduite / poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Balade contée sur les traces des mauvais tours joués par le Drac, un diablotin farceur, à de jeunes gens entre leur maison de la rue des Prêtres et le ruisseau de Caussels, à l’entrée de l’Échappée verte.

À la demande de la Ville d’Albi, la conteuse Lucie Calas réinterprète exceptionnellement cet ancien conte occitan, retranscrit il y a plus d’un siècle par l’illustre colonel Teyssier. L’œuvre a été traduite en français en 2019 par le Centre culturel occitan de l’Albigeois.

Tout public à partir de 6 ans.

Départ au 16, rue de l’Hôtel-de-Ville. Se présenter 10 minutes à l’avance à l’accueil de la mairie, muni de sa réservation.

Accueil en salle en cas d’intempéries.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.63.49.11.95 »}] En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.

Balade contée sur les traces des mauvais tours joués par le Drac (diablotin farceur) à des jeunes gens entre leur maison de la rue des Prêtres et le ruisseau de Caussels (entrée de l’échappée verte).…

©Ville d’Albi