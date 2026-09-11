Balade : La place des femmes dans l’espace public, 13 rue de Briord, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · 13 rue de Briord · Nantes
Informations pratiques
Balade : La place des femmes dans l’espace public 19 et 20 septembre 13 rue de Briord Loire-Atlantique
Limité à 20 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balades commentées : venez découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Nantes avec un regard féministe ! Cette visite vous permettra de porter un autre regard sur des lieux emblématiques ou méconnus, d’hier à aujourd’hui.
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© Ville de Nantes
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