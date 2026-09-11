Balade : La place des femmes dans l’espace public, 13 rue de Briord, Nantes

Informations pratiques

Balade : La place des femmes dans l’espace public 19 et 20 septembre 13 rue de Briord Loire-Atlantique

Limité à 20 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balades commentées : venez découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Nantes avec un regard féministe ! Cette visite vous permettra de porter un autre regard sur des lieux emblématiques ou méconnus, d’hier à aujourd’hui.

13 rue de Briord 13 rue de Briord Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]

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