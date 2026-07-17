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Balade « Le quartier Pirmil et Saint-Jacques » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

mardi 11 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes

Balade « Le quartier Pirmil et Saint-Jacques » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Direction du patrimoine et de l'archéologie
Adresse
13 rue de Briord 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Partons à la découverte du quartier Pirmil /Saint Jacques, entrée de la ville et lieu de confluence. Balade entre ruelles et rives vertes, explorons ensemble l’extrémité sud de la ville de Nantes. Ancienne porte de défense et carrefour d’échange où les activités et habitants font vivre aujourd’hui des lieux de rencontres dynamiques et conviviaux. Visite proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière et l’association Rêver Sèvre.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 3 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-pirmil-et-saint-jacques


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