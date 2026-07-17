Balade « Le quartier Pirmil et Saint-Jacques » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
mardi 11 août 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 09:30 – 11:30
Gratuit : oui Adulte, Senior
Partons à la découverte du quartier Pirmil /Saint Jacques, entrée de la ville et lieu de confluence. Balade entre ruelles et rives vertes, explorons ensemble l’extrémité sud de la ville de Nantes. Ancienne porte de défense et carrefour d’échange où les activités et habitants font vivre aujourd’hui des lieux de rencontres dynamiques et conviviaux. Visite proposée par Aurélie Patural, guide-conférencière et l’association Rêver Sèvre.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 3 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-le-quartier-pirmil-et-saint-jacques
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