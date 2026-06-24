Balade « Les métamorphoses de la caserne Mellinet » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes
Balade « Les métamorphoses de la caserne Mellinet » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Adulte, Senior
Depuis le domaine de L’Éperonnière jusqu’au quartier contemporain, la caserne Mellinet a connu plusieurs vies. Elle fut tour à tour manoir, prison, couvent, caserne… En 2010, les militaires quittent le site. Nantes Métropole la rachète, souhaitant aménager un nouveau quartier en cœur de ville. Cette visite est l’occasion de revenir sur l’histoire de la caserne et de découvrir ses nouveaux usages. Visite guidée proposée par Sandrine Lesage, guide-conférencière de L’Odyssée Curieuse.Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h pour 2 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000
07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-les-metamorphoses-de-la-caserne-mellinet-2
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