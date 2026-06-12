Sewen

Balade Les paysages du Lac d’Alfeld

Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Balade de 3km, pour tout public, avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne, à la découverte des traces de la dernière période glaciaire au lac d’Alfeld ayant formé les paysages de la Vallée de la Doller. Sur réservation par téléphone.

Balade de 3km, pour tout public, avec Nicolas Thévenin, accompagnateur en montagne, à la découverte des traces de la dernière période glaciaire au lac d’Alfeld ayant formé les paysages de la Vallée de la Doller. Sur réservation par téléphone. .

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

A 3-kilometer hike, suitable for all ages, with Nicolas Th%E9venin, a mountain guide, to discover traces of the last ice age at Lake Alfeld, which shaped the landscapes of the Doller Valley. Reservations required by phone.

L’événement Balade Les paysages du Lac d’Alfeld Sewen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach