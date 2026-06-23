UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Merlieux-et-Fouquerolles

Balade littéraire Merlieux-et-Fouquerolles

vendredi 3 juillet 2026 · Merlieux-et-Fouquerolles

Balade littéraire Merlieux-et-Fouquerolles

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Merlieux-et-Fouquerolles

Balade littéraire

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Balade littéraire à l’occasion de la fête du livre de Merlieux. Pour cela, rendez-vous le vendredi 3 juillet à 18h30 à Merlieux-et-fouquerolles place du Foyer Rural.

Au programme, balade littéraire et pique-nique !

Cette marche est accessible à tous.

Informations: lafetedulivredemerlieux@gmail.com
Balade littéraire à l’occasion de la fête du livre de Merlieux. Pour cela, rendez-vous le vendredi 3 juillet à 18h30 à Merlieux-et-fouquerolles place du Foyer Rural.

Au programme, balade littéraire et pique-nique !

Cette marche est accessible à tous.

Informations: lafetedulivredemerlieux@gmail.com   .

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France   lafetedulivredemerlieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Literary Walk to celebrate the Merlieux Book Festival. Join us on Friday, July 3, at 6:30 p.m. at Place du Foyer Rural in Merlieux-et-Fouquerolles.

The program includes a literary walk and a picnic!

This walk is open to everyone.

For more information: lafetedulivredemerlieux@gmail.com

L’événement Balade littéraire Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard

À voir aussi à Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne)