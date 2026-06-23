Balade littéraire Merlieux-et-Fouquerolles
vendredi 3 juillet 2026 · Merlieux-et-Fouquerolles
Informations pratiques
Merlieux-et-Fouquerolles
Balade littéraire
Merlieux-et-Fouquerolles Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Balade littéraire à l’occasion de la fête du livre de Merlieux. Pour cela, rendez-vous le vendredi 3 juillet à 18h30 à Merlieux-et-fouquerolles place du Foyer Rural.
Au programme, balade littéraire et pique-nique !
Cette marche est accessible à tous.
Informations: lafetedulivredemerlieux@gmail.com
Balade littéraire à l’occasion de la fête du livre de Merlieux. Pour cela, rendez-vous le vendredi 3 juillet à 18h30 à Merlieux-et-fouquerolles place du Foyer Rural.
Au programme, balade littéraire et pique-nique !
Cette marche est accessible à tous.
Informations: lafetedulivredemerlieux@gmail.com .
Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France lafetedulivredemerlieux@gmail.com
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English :
Literary Walk to celebrate the Merlieux Book Festival. Join us on Friday, July 3, at 6:30 p.m. at Place du Foyer Rural in Merlieux-et-Fouquerolles.
The program includes a literary walk and a picnic!
This walk is open to everyone.
For more information: lafetedulivredemerlieux@gmail.com
L’événement Balade littéraire Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur de Picard
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