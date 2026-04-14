Balade littéraire « Week-end à Zuydcoote », Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Balade littéraire « Week-end à Zuydcoote » 25 et 26 avril Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3,50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T15:30:00+02:00

Lors de cette visite guidée atypique, les mots du célèbre ouvrage « Week-end à Zuydcoote » seront mis au service de l’histoire !

Mêlant histoire réelle du Fort et extraits du livre de Robert Merle, cette visite vous permettra de comprendre l’Opération Dynamo de l’intérieur grâce un lieu et un écrivain témoins de l’événement.

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328291317 »}] http://www.fort-des-dunes.fr

Découvrez l’histoire du Fort et de l’Opération Dynamo à travers les mots de Robert Merle ! fort opérationdynamo

fdd