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Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau

Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau

Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau samedi 28 novembre 2026.

Adresse : La Chanterie , boulevard Carnot

Ville : 45150 Jargeau

Département : Loiret

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Balade Loire Mission Eau Secours

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Sensibilisation au risque inondation à travers l’Escape Game Mission Eau Secours . RV indiqué lors de la réservation. 8  .

La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

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English :

L’événement Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

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