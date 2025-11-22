Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau
Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau samedi 28 novembre 2026.
Balade Loire Mission Eau Secours
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Sensibilisation au risque inondation à travers l’Escape Game Mission Eau Secours . RV indiqué lors de la réservation. 8 .
La Chanterie , boulevard Carnot Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
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English :
L’événement Balade Loire Mission Eau Secours Jargeau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS
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