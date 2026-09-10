Balade lyonnaise et artistique pour les kids, Galerie Em’Arts, Lyon

Informations pratiques

Balade lyonnaise et artistique pour les kids Samedi 19 septembre, 14h00 Galerie Em’Arts Rhône

tarif : 15€/enfant. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Inscription par mail obligatoire, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Nous proposons aux enfants (de 5-10 ans) une balade urbaine artistique pour découvrir Lyon autrement.

Au programme : 3 oeuvres insolites qui ont marqué l’histoire de la ville. En mode « Chasseurs d’oeuvres d’art« , les enfants découvriront plusieurs sculptures, leur histoire et des techniques artistiques variées. Equipés de leur carnet d’explorateur, ils pourront observer chaque oeuvre, trouver les solutions des jeux proposés et réaliser un DIY .

En chemin, nous visiterons une galerie d’art pas comme les autres !

Alors mettez vos baskets et rejoignez-nous !

Galerie Em’Arts 8 rue de la poulaillerie, 69002 LYON Lyon 69002 Cordeliers Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « louiseetaugustinegie@gmail.com »}]

Nous proposons aux enfants (de 5-10 ans) une balade urbaine artistique pour découvrir Lyon autrement.

© grains de sel