Balade Mémorielle LGBTQ+, Le Castelet, Toulouse

Balade Mémorielle LGBTQ+ 2 et 16 mai Le Castelet Haute-Garonne

3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T15:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Parcours conçu avec le collectif Queer Code

Sur les pas des personnes LGBT+ résistantes, persécutées, emprisonnées et déportées durant la Seconde Guerre Mondiale.

Le Castelet 18 bis Grande Rue Saint-Michel 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.monuments.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229781463318 »}] Lieu ouvert sur le quartier, le Castelet est un espace culturel et mémoriel. Son objectif : laisser une trace de l’histoire de cette prison de sa construction à nos jours, au travers d’un parcours d’évocation et d’interprétation. Métro : ligne B – station : Saint-Michel – Marcel Langer

Du Monument à la Gloire de la Résistance au Castelet, un parcours pour découvrir le statut et traitement de personnes LBTQI+ durant la Seconde Guerre Mondiale.