Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts

Balade Merveilles de la nature

Lieu de rdv communiqué à l’inscription Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Promenade à la découverte de la nature et de ses trésors couleurs, odeurs, lumières, sons, paysages grandioses ou minuscules…

Allons à la rencontre de ses incroyables habitants et habitantes au hasard des sentiers oiseaux, fleurs, écureuils, insectes, arbres, mousses…, et de leurs secrets.

——

Sur inscription.

Dans la forêt de Retz.

Lieu du rdv communiqué à l’inscription.

Lieu de rdv communiqué à l’inscription Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 91 33 74 c.lawnizack@icloud.com

English :

A walk to discover nature and its treasures: colors, smells, lights, sounds, grand or tiny landscapes?

Let’s meet its incredible inhabitants along the way: birds, flowers, squirrels, insects, trees, mosses? and their secrets.

Registration required.

In the Retz forest.

Meeting point to be announced at registration.

