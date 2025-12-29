Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts
Balade Merveilles de la nature Villers-Cotterêts jeudi 23 avril 2026.
Balade Merveilles de la nature
Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Promenade à la découverte de la nature et de ses trésors couleurs, odeurs, lumières, sons, paysages grandioses ou minuscules…
Allons à la rencontre de ses incroyables habitants et habitantes au hasard des sentiers oiseaux, fleurs, écureuils, insectes, arbres, mousses…, et de leurs secrets.
Sur inscription.
Dans la forêt de Retz.
Lieu du rdv communiqué à l’inscription.
Lieu de rdv communiqué à l'inscription Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 12 91 33 76 c.lawnizack@icloud.com
English :
A walk to discover nature and its treasures: colors, smells, lights, sounds, grand or tiny landscapes?
Let’s meet its incredible inhabitants along the way: birds, flowers, squirrels, insects, trees, mosses? and their secrets.
Registration required.
In the Retz forest.
Meeting point to be announced at registration.
