Une forêt plus grande que Paris Villers-Cotterêts Aisne

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

La forêt de Retz, d’une superficie de 13 339 ha, est un immense espace de découverte, tissé par 560 km de laies et sentiers en réseau géométrique jadis empruntés pour les chasses royales.

English : Une forêt plus grande que Paris

The forest of Retz, with a surface area of 13,339 ha, is a huge area of discovery, woven by 560 km of geometrically networked bays and paths once used for royal hunting.

Deutsch : Une forêt plus grande que Paris

Der 13.339 ha große Wald von Retz ist ein riesiges Entdeckungsgebiet, das von 560 km geometrisch vernetzten Hecken und Pfaden durchzogen ist, die einst für die königlichen Jagden genutzt wurden.

Italiano :

La foresta di Retz, con una superficie di 13.339 ettari, è un’immensa area di scoperta, intessuta da 560 km di sentieri e piste geometriche un tempo utilizzate per la caccia reale.

Español : Une forêt plus grande que Paris

El bosque de Retz, con una superficie de 13.339 ha, es una inmensa zona de descubrimientos, tejida por 560 km de caminos y senderos de red geométrica que en su día se utilizaron para la caza real.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France