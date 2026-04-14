« PRATIQUES NUMERIQUES », E.V.A. Connect (Espace de Vie et d’Animation), Villers-Cotterêts

« PRATIQUES NUMERIQUES » 28 avril – 29 décembre, les mardis E.V.A. Connect (Espace de Vie et d’Animation) Aisne

gratuit ; sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-29T14:00:00+01:00 – 2026-12-29T16:00:00+01:00

Révision utilisation d’un PC sur sujets : la connectique d’un ordinateur (ports et prises des périphériques) / Mise en route du PC / Ecran d’accueil / Environnement du PC / le Bureau / le Clavier / la Souris / les Barres / la barre des Favoris + les Favoris / l’Explorateur de fichiers / les Fonctions (cliquer glisser, coller, couper, copier, renommer, etc…) / Clef USB / Sauvegarde + enregistrement fichiers / Logiciel (installation) / Mot de passe / Afficher 2 fenêtres sur écran PC), protection des données personnelles, sécurité numérique, etc…

+ thématiques ponctuelles sur usages quotidiens du numérique (« pratiques numériques ») avec visites de sites particuliers comme DOCTOLIB/UBICLIC, AMELI, DGFIP, CANVA, naviguer sur internet en toute sécurité, etc…

E.V.A. Connect (Espace de Vie et d’Animation) 6 Avenue Marx Dormoy 02600 VILLERS-COTTERÊTS Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0645905636 »}]

Atelier d’apprentissage à l’utilisation d’un PC et des usages numériques au quotidien