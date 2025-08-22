La Salamandre Villers-Cotterêts Aisne

La Salamandre A pieds

La Salamandre Du château de Villers-Cotterêts, sur le parking du Grand-Bosquet (office du tourisme) 02600 Villers-Cotterêts Aisne Hauts-de-France

Dans une clairière de la forêt de Retz, Villers-Cotterêts s’est développé autour du château de François 1er. Sous le signe de la salamandre, cette balade permet de découvrir le curieux réseau d’aqueducs souterrains qui alimentait en eau la ville et le château.

English :

In a clearing in the forest of Retz, Villers-Cotterêts developed around the castle of François 1st. Under the sign of the salamander, this walk allows you to discover the curious network of underground aqueducts that used to supply water to the town and the castle.

Deutsch :

Auf einer Lichtung im Wald von Retz entwickelte sich Villers-Cotterêts um das Schloss von Franz I. herum. Unter dem Zeichen des Salamanders kann man auf diesem Spaziergang das kuriose Netz unterirdischer Aquädukte entdecken, die die Stadt und das Schloss mit Wasser versorgten.

Italiano :

In una radura della foresta di Retz, Villers-Cotterêts si sviluppò intorno al castello di Francesco I. Sotto il segno della salamandra, questa passeggiata permette di scoprire la curiosa rete di acquedotti sotterranei che rifornivano d’acqua la città e il castello.

Español :

En un claro del bosque de Retz, Villers-Cotterêts se desarrolló en torno al castillo de Francisco I. Bajo el signo de la salamandra, este paseo permite descubrir la curiosa red de acueductos subterráneos que abastecían de agua a la ciudad y al castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-29 par Agence Aisne Tourisme