Rando après-midi à Haramont Villers-Cotterêts dimanche 19 avril 2026.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-19 13:30:00
Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 vers le site de marche.
Balade guidée et visite du château des Fossés.
Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 51 57 42 97
English :
Guided walk and visit to the Château des Fossés.
Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1:30pm departure to the walking site.
