Rando après-midi à Haramont Villers-Cotterêts

Rando après-midi à Haramont

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Balade guidée et visite du château des Fossés.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30 vers le site de marche.

Avenue de la Gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 6 51 57 42 97

English :

Guided walk and visit to the Château des Fossés.

Meet at the Villers-Cotterêts station parking lot for a 1:30pm departure to the walking site.

