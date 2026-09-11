Balade muséale Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine à la Micro-Folie Espace culturel du Pays de Nay Nay
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Balade muséale Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine à la Micro-Folie
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public Durée 45min Réservation souhaitée
Le père de Gustave Flaubert était un grand chirurgien rouennais. Littérature et médecine sont donc ici très liées. Dans ce musée à double vocation, médicale et littéraire, on se glisse dans la jeunesse du célèbre auteur de Madame Bovary et l’on se passionne pour l’histoire de la médecine du Moyen-âge au début du XXe siècle. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Balade muséale Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine à la Micro-Folie
L’événement Balade muséale Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine à la Micro-Folie Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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