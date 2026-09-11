Séance d’écoute musicale Le métal dans tous ses états Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Séance d’écoute musicale Le métal dans tous ses états

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout public Durée 1h Réservation souhaitée

Dans le cadre de la 6ème édition du festival Metal à Nay qui aura lieu cette année en plein air à Igon le samedi 19 septembre, Jeff Campoy et Christophe Gras, membres de l’association organisatrice Watts Up Doktor, propose une séance d’écoute musicale pour (re)découvrir l’univers du Metal ! Des groupes fondateurs comme Black Sabbath et Iron Maiden aux formations plus modernes telles que Gojira ou Linkin Park, chaque courant possède sa propre identité musicale. Riffs puissants, mélodies épiques, rythmes énergiques ou ambiances sombres illustrent toute la richesse de cet univers. Au-delà des étiquettes, découvrez un domaine musical foisonnant et en constante évolution.

Du 12 au 19 septembre à la médiathèque, un présentoir mettra à l’honneur des albums de différents groupes programmés à Metal à Nay depuis les débuts de l’aventure. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 reservation.culture@paysdenay.fr

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English : Séance d’écoute musicale Le métal dans tous ses états

L’événement Séance d’écoute musicale Le métal dans tous ses états Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay