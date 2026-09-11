Histoires et jeux pour petits curieux Espace culturel du Pays de Nay Nay
samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Histoires et jeux pour petits curieux
Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
10h-10h30 pour les 0-18 mois
10h45-11h30 pour les 2-4 ans
Duo parent / enfant Sur inscription
1 samedi par mois à l’Espace Culturel, lectures et jeux à partager en famille afin de découvrir quelques-unes des merveilles de nos collections. .
Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Histoires et jeux pour petits curieux
L’événement Histoires et jeux pour petits curieux Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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