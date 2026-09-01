Projection Le songe d’une nuit d’été Espace culturel du Pays de Nay Nay
jeudi 10 septembre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Projection Le songe d’une nuit d’été
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Tout public Durée 2h Réservation souhaitée
Chorégraphie de George Balachine, musiques de Mendelssohn, d’après l’œuvre de Shakespeare.
Par l’Opéra National de Paris.
Le Songe d’une nuit d’été déploie un joyeux imbroglio amoureux autour des noces de Thésée et d’Hippolyte s’entremêlent les querelles du couple royal des fées, les malices de l’elfe Puck et les maladresses d’une troupe de comédiens. Pour sublimer ce chef-d’œuvre féerique, les décors et costumes ont été confiés au grand couturier Christian Lacroix. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Projection Le songe d’une nuit d’été
L’événement Projection Le songe d’une nuit d’été Nay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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