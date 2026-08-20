Balade musicale à vélo, RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez, Bourron-Marlotte
dimanche 20 septembre 2026 · RDV à la Gare de Bourron-Marlotte - Grez · Bourron-Marlotte
Informations pratiques
Balade musicale à vélo Dimanche 20 septembre, 10h30 RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez Seine-et-Marne
Participation aux frais de 10€. Sur réservation. Jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, participez aux côtés du Quatuor Dahlia à une balade à vélo exceptionnelle d’environ 21 km, entre nature sauvage et patrimoine authentique. Découvrez à deux-roues les villes de Recloses, Grez-sur-Loing et La Genevraye, où vous attendront plusieurs concerts.
En partenariat avec l’association Pro-Vélo et l’association Les Amis de Grez.
10h30 : Rendez-vous à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez pour le départ à vélo
11h30 : Concert du Quatuor Dahlia à l’église Saint-Martin de Recloses – accessible hors balade
Pique-nique tiré du sac
14h : Visite commentée du patrimoine de Grez-sur-Loing
16h30 : Concert du Quatuor Dahlia à l’église Saint-Martin de la Genevraye – accessible hors balade
Verre de l’amitié et retours à vélo vers Montigny-sur-Loing
https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia
https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne
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Circuit à vélo
©Méline Usséglio
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