Balade musicale à vélo, RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez, Bourron-Marlotte

dimanche 20 septembre 2026 · RDV à la Gare de Bourron-Marlotte - Grez · Bourron-Marlotte

Informations pratiques

Balade musicale à vélo Dimanche 20 septembre, 10h30 RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez Seine-et-Marne

Participation aux frais de 10€. Sur réservation. Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, participez aux côtés du Quatuor Dahlia à une balade à vélo exceptionnelle d’environ 21 km, entre nature sauvage et patrimoine authentique. Découvrez à deux-roues les villes de Recloses, Grez-sur-Loing et La Genevraye, où vous attendront plusieurs concerts.

En partenariat avec l’association Pro-Vélo et l’association Les Amis de Grez.

10h30 : Rendez-vous à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez pour le départ à vélo

11h30 : Concert du Quatuor Dahlia à l’église Saint-Martin de Recloses – accessible hors balade

Pique-nique tiré du sac

14h : Visite commentée du patrimoine de Grez-sur-Loing

16h30 : Concert du Quatuor Dahlia à l’église Saint-Martin de la Genevraye – accessible hors balade

Verre de l’amitié et retours à vélo vers Montigny-sur-Loing

https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia

https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne

RDV à la Gare de Bourron-Marlotte – Grez 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne »}] [{« link »: « https://proquartet.fr/agenda/artistes/quatuor-dahlia »}, {« link »: « https://proquartet.fr/concerts-et-evenements/rencontres-musicales-en-seine-et-marne »}]

Circuit à vélo

©Méline Usséglio