Visite libre de la maison Monier et de ses peintures murales, Maison Monier, Bourron-Marlotte

Informations pratiques

Visite libre de la maison Monier et de ses peintures murales 19 et 20 septembre Maison Monier Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les peintures murales de la maison Monier, ancienne habitation du charpentier du village, décorée par les artistes vers 1912

Vous pourrez admirer à la maison Monier des peintures murales réalisées par les artistes Charles Virion et Edmond Van Coppenolle entre 1906 et 1912. Des scènes de chasse et de nature restaurées il y a quelques années.

Renseignements : Mairie de Bourron-Marlotte, maison Monier, à coté de la mairie

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Renseignements : 01 64 45 58 50 /accueil@bourronmarlotte.fr

Maison Monier 139 rue du Général-de-Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 50 http://www.bourronmarlotte.fr [{« link »: « mailto:%5Binfo@fontainebleau-tourisme.com%5D(mailto:info@fontainebleau-tourisme.com) »}, {« link »: « mailto:accueil@bourronmarlotte.fr »}, {« link »: « mailto:acueil@bourronmarlotte.fr »}] Une ancienne salle de billard, propriété d’un charpentier qui accueillait les artistes peintres au tout début du XXe siècle. L’enseigne de la maison affichait « Au rendez-vous des chasseurs » et la salle des peintures est entièrement décorée sur le thème de la chasse et des animaux Accès

Maison Monier à côté de la mairie

Venez découvrir les peintures murales de la maison Monier, ancienne habitation du charpentier du village, décorée par les artistes vers 1912

©mlott