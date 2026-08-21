Visite de la Mairie-Musée, Mairie-musée de Bourron-Marlotte, Bourron-Marlotte

Informations pratiques

Visite de la Mairie-Musée 19 et 20 septembre Mairie-musée de Bourron-Marlotte Seine-et-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les œuvres abritées par cette mairie qui conserve plus de 500 œuvres de petits maîtres du XIXe siècle.

La mairie-musée de Bourron-Marlotte est décorée par un artiste parisien résident dans la commune entre 1906 et 1922 environ, Charles Moreau-Vauthier. Élève de Gérôme, il a abandonné la peinture des Salons assez rapidement mais est resté un animateur hors pair. Mobilisant ses amis de Paris et de la région de Fontainebleau, il réussit à rassembler près de 70 œuvres pour ouvrir en 1907 le « Petit Musée » de la Mairie. Les dons ont continué régulièrement à alimenter ce petit musée qui réunit aujourd’hui plus de 500 œuvres diverses dont quelques-unes sont classées.

Renseignements : 01 64 45 58 50 / accueil@bourronmarlotte.fr

https://bourronmarlotte.fr

Mairie-musée de Bourron-Marlotte 135 rue du général de Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 50 http://www.bourronmarlotte.fr [{« link »: « mailto:accueil@bourronmarlotte.fr »}, {« link »: « http://bourronmarlotte.fr »}] Parking à 50m. Accès PMR

Venez découvrir les œuvres abritées par cette mairie qui conserve plus de 500 œuvres de petits maîtres du XIXe siècle.

Auguste Allongé, La rivière bordée d’arbres têtards, Collection Mairie de Bourron-Marlotte. P.Lacombe