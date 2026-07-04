Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Balade naturaliste Histoire et écologie de la Petite Crau

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Balade naturaliste

Histoire et écologie de la Petite Crau

Paysage atypique, géologie singulière, flore remarquable et histoire pastorale la Petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera quelques-uns de ses secrets.

Balade naturaliste ❁ Gratuit

Histoire et écologie de la Petite Crau

Paysage atypique, géologie singulière, flore remarquable et histoire pastorale la Petite Crau de Saint-Rémy-de-Provence livrera quelques-uns de ses secrets par la voix de l’un de ses plus fins connaisseurs, l’écologue Thierry Dutoit. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature Walk

History and Ecology of the Petite Crau

An unusual landscape, unique geology, remarkable flora, and a history of pastoral life: the Petite Crau in Saint-Rémy-de-Provence will reveal some of its secrets.

L’événement Balade naturaliste Histoire et écologie de la Petite Crau Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles