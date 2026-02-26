Balade nature A la rencontre des orchidées des coteaux Parking du Mémorial Mont-Ormel

Mont-Ormel

Balade nature A la rencontre des orchidées des coteaux

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la bataille de Normandie Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Partez à la découverte de ces espèces végétales locales et de leurs extraordinaires stratégies d’adaptation.

Mimétisme, partenariats avec d’autres espèces, économies d’énergie, senteurs tantôt envoûtantes, tantôt repoussantes… les orchidées rivalisent d’ingéniosité pour survivre et se développer.

Dès 8 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature A la rencontre des orchidées des coteaux

L’événement Balade nature A la rencontre des orchidées des coteaux Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-02-26 par Terres d’Argentan Intercom