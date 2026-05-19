Balade nature Montormel entre Histoire et nature Parking du Mémorial Mont-Ormel
Balade nature Montormel entre Histoire et nature Parking du Mémorial Mont-Ormel samedi 26 septembre 2026.
Mont-Ormel
Balade nature Montormel entre Histoire et nature
Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La vallée de la Dive et les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-il su exploiter ces espaces de nature au fil des siècles ? Et comment ces paysages furent-ils décisifs dans le dénouement de la bataille de Normandie ? Une balade co-animée par l’équipe du CPIE et celle du mémorial de Montormel. Dès 10 ans.
Chaussures de marche conseillées. .
Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@61cpie.fr
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English : Balade nature Montormel entre Histoire et nature
L’événement Balade nature Montormel entre Histoire et nature Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom
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