Balade nature Montormel entre Histoire et nature Parking du Mémorial Mont-Ormel

Mont-Ormel

Balade nature Montormel entre Histoire et nature

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La vallée de la Dive et les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-il su exploiter ces espaces de nature au fil des siècles ? Et comment ces paysages furent-ils décisifs dans le dénouement de la bataille de Normandie ? Une balade co-animée par l’équipe du CPIE et celle du mémorial de Montormel. Dès 10 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@61cpie.fr

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English : Balade nature Montormel entre Histoire et nature

L’événement Balade nature Montormel entre Histoire et nature Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom