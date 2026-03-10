Balade nature Papillonnages à Montormel Parking du Mémorial Mont-Ormel

Balade nature Papillonnages à Montormel

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la bataille de Normandie Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Munis de filets et de boites loupes, venez découvrir, en famille, les papillons, criquets, sauterelles et nombreuses autres petites bêtes qui peuplent la prairie !

Dès 6 ans.

Chaussures de marche conseillées. .

Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature Papillonnages à Montormel

L’événement Balade nature Papillonnages à Montormel Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres d’Argentan Intercom