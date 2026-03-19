Montormel, entre histoire et nature Les Hayettes Mont-Ormel

Montormel, entre histoire et nature

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La vallée de la Dive et les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-il su exploiter ces espaces de nature au fil des siècles ? Et comment ces paysages furent-ils décisifs dans le dénouement de la bataille de Normandie ?

Une balade en partenariat avec l’équipe du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envionnement Collines normandes et celle du Mémorial de Montormel. .

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@ORNE.fr

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English : Montormel, entre histoire et nature

L’événement Montormel, entre histoire et nature Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil départemental de l’Orne