Montormel, entre histoire et nature Les Hayettes Mont-Ormel
Montormel, entre histoire et nature Les Hayettes Mont-Ormel samedi 26 septembre 2026.
Montormel, entre histoire et nature
Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La vallée de la Dive et les reliefs du Pays d’Auge sont occupés par l’être humain depuis des millénaires. Comment a-t-il su exploiter ces espaces de nature au fil des siècles ? Et comment ces paysages furent-ils décisifs dans le dénouement de la bataille de Normandie ?
Une balade en partenariat avec l’équipe du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envionnement Collines normandes et celle du Mémorial de Montormel. .
Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@ORNE.fr
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English : Montormel, entre histoire et nature
L’événement Montormel, entre histoire et nature Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil départemental de l’Orne