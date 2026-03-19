Visite guidée Les Polonais Les Hayettes Mont-Ormel

Visite guidée Les Polonais

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Le 19 août 1944, deux colonnes de la 1ère division blindée polonaise prennent position respectivement sur la cote 262 nord et à Chambois, coupant les axes de repli de l’armée allemande en déroute. Par cette action, située au débouché du Couloir de la Mort, elles viennent fermer la Poche de Falaise Chambois. Les troupes polonaises du général Maczek subissent, jusqu’au 21 août, les contre-attaques des Allemands encerclés. Les Polonais débordés de part et d’autre, coupés de leurs arrières, sans ravitaillement, réalisent l’un des plus beaux faits d’armes de la Bataille de Normandie.

Ce sont ces lieux que l’équipe du Mémorial de Montormel propose de faire connaître au public, dans le cadre d’une visite guidée, de la cote 262 Nord à Chambois.

Nous vous proposons de vous entrainer sur leurs pas dans ces événements décisifs de la campagne de Normandie.

Visite guidée gratuite sur réservation uniquement. Rendez-vous à l’accueil du mémorial .

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@ORNE.fr

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English : Visite guidée Les Polonais

L’événement Visite guidée Les Polonais Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil départemental de l’Orne