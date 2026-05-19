Balade nature Rando bocagère Parking du Mémorial Mont-Ormel
Balade nature Rando bocagère Parking du Mémorial Mont-Ormel jeudi 27 août 2026.
Mont-Ormel
Balade nature Rando bocagère
Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 13:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Qu’est-ce qu’elle a ma trogne ? Les arbres façonnent nos paysages et jouent un rôle majeur dans la préservation de la nature. Venez entrevoir les spécificités du bocage et l’importance des haies pour assurer la qualité de l’environnement naturel sur un territoire vallonné.
Dès 8 ans.
Chaussures de marche conseillées. .
Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@61cpie.fr
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English : Balade nature Rando bocagère
L’événement Balade nature Rando bocagère Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom
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