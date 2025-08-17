Souviens-toi de ce paysage de minuit Mont-Ormel

Souviens-toi de ce paysage de minuit

Mémorial de Coudehard-Montormel Mont-Ormel Orne

Les histoires se transmettent d’époque en époque et d’humains en humains parce que c’est leur rôle d’être des voyageuses, d’oreilles en oreilles et de bouches en bouches. Parmi elles, il y a des histoires qui auraient voulu ne jamais exister, qu’on n’aurait jamais voulu avoir à raconter. Des histoires trop difficiles à dire. Tellement difficiles que, elles plus que les autres, peuvent disparaître, être oubliées. Ces histoires cherchent qui voudra bien les dire.

Accompagnée d’un groupe d’acteurs et actrices volontaires du territoire, la compagnie Nagas invente un spectacle en déambulation au sein du Mémorial de Montormel-Coudehard. Cette troupe théâtrale éphémère nous invite à une rencontre intime et collective avec le lieu, son paysage et la mémoire qui s’y joue. Par la puissance du groupe, Souviens-toi de ce paysage de minuit, fait du théâtre une pratique mémorielle citoyenne qui commémore à sa manière un héritage commun.

Appel à participation

Souviens-toi de ce paysage de minuit est un projet de création théâtrale porté par la compagnie Nagas. Elle lance un appel à participation pour créer un groupe théâtral et ensemble, imaginer une manière de raconter la mémoire qui se joue et se transmet au Mémorial. Inventer, ensemble une cérémonie-spectacle qui nous ressemble.

Retrouvez toutes les informations pour participer sur culture.orne.fr ou au 02 33 81 23 13.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Mémorial de Coudehard-Montormel. .

Mémorial de Coudehard-Montormel Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61

