Cholet

Balade Nature à l’Etang des Noues

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Prenez le temps d’une parenthèse nature à l’étang des Noues !

Accompagnés de Gérard, de la section Botanique de la SLA, partez pour une balade estivale autour de l’étang à la découverte de la flore locale fleurs sauvages, arbustes, arbres et premiers fruits de saison n’auront plus de secrets pour vous.

Au fil du parcours, ouvrez l’œil pour observer les oiseaux d’eau, les papillons et les libellules qui peuplent ce milieu naturel préservé. Une loupe de terrain sera prêtée pour apprécier les détails de cette biodiversité foisonnante.

Pensez à vous munir de votre appareil photo et vos jumelles pour profiter pleinement de l’expérience.



Visite non-accessible PMR et à partir de 12 ans

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Balade Nature à l’Etang des Noues Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais