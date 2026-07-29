Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

BALADE NATURE AU BORD DU TARN

Parking de la source de la Diva Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-29

En balade sur les bords de rivières, nous vous proposons d’explorer la richesse de la ripisylve. Au travers de nos petits jeux, de nos ateliers en vannerie sauvage, d’usage des plantes sauvages, vous aurez tous vos sens en éveil pour comprendre ce milieu. Dès 7 ans, sur inscription.

En balade sur les bords de rivières, nous vous proposons d’explorer la richesse de la ripisylve. Au travers de nos petits jeux, de nos ateliers en vannerie sauvage, d’usage des plantes sauvages, vous aurez tous vos sens en éveil pour comprendre ce milieu et l’interdépendance de chaque espèce dans la faune et la flore sauvage, la place de l’homme et l’importance de préserver ces espaces naturels d’exceptions. Dès 7 ans, sur inscription. .

Parking de la source de la Diva Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 86 13 49 35

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English :

On a stroll along the riverbanks, we invite you to explore the richness of the riparian forest. Through our fun activities, workshops on wild basket weaving, and learning about the uses of wild plants, you’ll engage all your senses to better understand this environment. Ages 7 and up; registration required.

L’événement BALADE NATURE AU BORD DU TARN Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-07-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes