CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5 Gorges du Tarn Causses
CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5 Gorges du Tarn Causses dimanche 2 août 2026.
Gorges du Tarn Causses
CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5
Cour du Collège Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 21:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-16
Projection du film Toy Story 5 en plein air à 21h30 dans la cour du collège de Sainte Enimie.
Toy story 5
USA, 2026, 1h42
De Andrew Stanton
Famille dès 8 ans
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils
découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour
un plein air en famille l’été il sera idéal.
On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !
On croise les doigts… .
Cour du Collège Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40
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English :
Outdoor screening of the movie Toy Story 5 at 9:30 p.m. in the courtyard of the Sainte Enimie middle school.
L’événement CINÉCO EN PLEIN AIR TOY STORY 5 Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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